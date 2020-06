ONU: le Kenya élu au Conseil de sécurité pour deux ans

Bâtiment du siège de l'ONU à New York AFP

Épilogue d’une longue bataille diplomatique entre le Kenya et Djibouti, à l’issue d’un second vote, Nairobi a finalement été élu comme membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Un premier scrutin mercredi n’avait pas pu départager les deux pays. Les Kényans siègeront à ce poste influent et prestigieux à partir de janvier en remplacement de l’Afrique du Sud.