Somalie et Somaliland ont avancé dans le dialogue

Le président du Somaliland Muse Bihi Abdi à Hargeisa, en 2017. STR / AFP

Un sommet historique entre la Somalie et le Somaliland se tenait jusqu'à ce jeudi 18 juin à Djibouti. Le président du Somaliland, Muse Bihi et celui de Somalie, Mohamed Farmajo se sont parlés ce week-end. Et après plusieurs jours de tractations entre les délégations, un texte commun a pu être signé.