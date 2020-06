Libye: la Turquie accuse la France de «mettre en danger la sécurité de l’Otan»

Le porte-parole de Recep Tayyip Erdogan a accusé ce samedi le gouvernement français de « soutenir un chef de guerre illégitime », en la personne du maréchal Khalifa Haftar, tandis qu'Ankara s'affiche comme le principal allié du gouvernement de Tripoli.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Alors que certains Etats – l’Egypte, les Emirats arabes unis, la Russie – apportent un soutien militaire autrement plus massif et un soutien politique autrement plus affiché à Khalifa Haftar, c’est la France que la Turquie accuse, par la voix cette fois-ci de son porte-parole de la présidence, de mettre « en danger la sécurité de l’Otan, la sécurité en Méditerranée, la sécurité en Afrique du Nord et la stabilité en Libye ».

Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, la Turquie reproche à la France une certaine hypocrisie puisqu’elle affirme ne « choisir aucun camp » tout en étant accusée – et pas seulement par Ankara – d'apporter son appui à Khalifa Haftar. Ensuite, la France elle-même multiplie les attaques verbales contre Ankara dans ce dossier, l’accusant de violer l’embargo des Nations unies en fournissant des armes au gouvernement de Tripoli, dénonçant un interventionnisme turc « inacceptable ».

Vu d’Ankara, ces critiques passent d’autant plus mal que Paris les exprime au sein même des instances de l’Otan – dont la Turquie est membre – et qu’elles s’ajoutent à des tensions déjà vives entre les deux alliés. L’an dernier, le président français Emmanuel Macron était monté en première ligne pour dénoncer l’offensive turque contre les forces kurdes en Syrie.

