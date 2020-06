Madagascar: l'impatience monte sur la question de la restitution des Îles Eparses

Un rassemblement pour demander la restitution des Iles Eparses a eu lieu, vendredi 19 juin, en face de l'ambassade de France, à Antananarivo. RFI/Laetitia Bezain

Texte par : RFI Suivre

A six jours de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance malgache, où sont les résultats promis par le chef de l'Etat concernant la restitution des Îles Eparses ? C'est la question que se posent les partis et associations mobilisés sur ce dossier. Hier vendredi, ils ont tenu un rassemblement devant l'ambassade de France, à Antananarivo, pour demander la restitution de ces îles et interpeller les autorités des deux pays. Chapelet d'îlots inhabités qui entoure Madagascar, les îles Éparses sont sous souveraineté française mais revendiquées par la Grande Île depuis le début des années 1970.