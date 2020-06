Sénégal: pénurie d'eau à Dakar

Le quartier de Yoff, à Dakar. Getty Images/Tim E White

Texte par : RFI Suivre

Au Sénégal, les robinets ne coulent pas, ou très peu, dans plusieurs quartiers de Dakar et sa banlieue ces derniers jours. Une situation de pénurie très problématique en cette période de Covid-19, et alors que les grosses chaleurs ont débuté. La société Sen’eau qui a repris la gestion de l’exploitation et la distribution depuis le début de l’année est pointée du doigt, mais assure avoir pris des mesures pour un retour à la normale.

Compte tenu de la demande très forte demande par rapport à la production, certains quartiers en hauteur et en bout de réseau ont du mal à retrouver leur équilibre, et cela a coïncidé avec la reprise des activités. Les pénuries sont fréquentes depuis plusieurs années

Lors du conseil des ministres cette semaine (NB le 17 juin), le président Macky Sall a rappelé « l'impératif de mobiliser l'expertise technique et les ressources financières pour assurer le fonctionnement optimal des infrastructures hydrauliques ».