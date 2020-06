Des organisations demandent au gouvernement sud-africain de revoir la loi sur les brevets

une coalition d’organisations («Fix the patent laws») appelle depuis des années le gouvernement sud-africain à actualiser sa loi de 1997 sur les brevets, pour rendre les médicaments plus abordables. (image d'illustration) Reuters

Alors que les recherches progressent autour d’un possible vaccin contre le Covid-19, le continent africain s’inquiète de son accessibilité. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, à la tête de l’UA, a appelé à ce que les produits thérapeutiques liés à la pandémie soient mis à la disposition des citoyens du monde de façon équitable. Mais une coalition d’organisations («Fix the patent laws»), comprenant notamment MSF, appelle depuis des années le gouvernement sud-africain à actualiser sa loi de 1997 sur les brevets, pour rendre les médicaments plus abordables.