Libye: l’Égypte tente d’obtenir le soutien de la Ligue arabe à son plan pour la paix

Suite à l’appel de l’Égypte, la Ligue arabe, dont le siège est basé au Caire, organise ce mardi et par visioconférence un sommet ministériel extraordinaire pour examiner deux questions qui préoccupent le Caire : la situation en Libye à la lumière des derniers développements et le conflit à propos du barrage de la Renaissance.

Publicité Lire la suite

Sur ces deux fronts, l’Égypte mène activement une double offensive diplomatique en usant de toutes ses cartes pour éviter le choix militaire. Elle cherche le soutien de la Ligue arabe pour son plan de paix. L’Égypte est effectivement sous pression et la tension n’a pas cessé de monter entre elle et deux de ses pays voisins, l’Éthiopie et la Libye.

Son initiative pour une sortie de la crise libyenne, présentée il y a quelques jours, a été refusée par le Gouvernement d’union nationale de Tripoli. Le GNA a d’ailleurs refusé de participer à ce sommet au Caire. La Ligue arabe n’est pas « neutre pour faire la médiation », a déclaré le Qatar, l’un des soutiens du gouvernement basé à Tripoli.



Dans son discours d’ouverture, Ahmed Aboul Gheit, le secrétaire général de la Ligue arabe, a repris les propositions de l’initiative égyptienne : commencer les négociations immédiatement en respectant les tracés actuels des lignes de front - ce qui est clairement une ligne rouge pour l’Égypte - dissoudre les milices, retirer les mercenaires et enfin appliquer un embargo strict sur les armes. L’Égypte espère de la Ligue arabe un rôle de médiateur dans le conflit libyen, mais le Caire se retrouve aujourdhuit devant une Ligue totalement divisée et affaibli depuis 2011. Cela « nous permet de savoir qui est avec nous et qui est contre nous » a affirmé un présentateur star d’un talk-show politique égyptien, illustrant bien l’état d’esprit qui règne au Caire actuellement.

« Nous ne voulons pas la guerre »

Concernant l’Éthiopie, Sameh Choukri, le chef de la diplomatie égyptienne, qui multiplie les contacts et les déclarations, n’y va pas non plus par quatre chemins. À l’instar du discours martial du président égyptien vis-à-vis de la Libye, Sameh Choukri a annoncé clairement que si les Nations unies ne prenaient pas les décisions contraignantes nécessaires contre l’Éthiopie : « Nous interviendrons ». Il a rajouté que l’Égypte prendra « des mesures rapides et précises ». « Nous ne voulons pas la guerre, mais l’Égypte cherche depuis six ans à avoir une solution pacifique à ce problème. »



Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se réunir très prochainement pour examiner la plainte égyptienne à propos du barrage de la Renaissance et de l’attitude éthiopienne « provocante », selon le Caire. Pour les autorités égyptiennes, Addis-Abeba est une menace pour la paix et la sécurité internationales.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne