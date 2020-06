Présidentielle au Malawi: une élection en forme de test pour les institutions

Le Malawi votait pour élire son président ce mardi 23 juin. Une élection présidentielle organisée un an après le scrutin initial qui a été invalidé par la justice. Les bureaux de vote ont fermé à 18h heure locale, sans incident majeur jusqu'ici.

Trois candidats sont en lice dans cette élection. Mais la course se fait réellement entre le président sortant Peter Mutharika qui souhaite un second mandat, et son rival Lazarus Chakwera, qui dirige une coalition d'opposition.

Il s’agit d’une élection clé pour le Malawi. Le précédent scrutin en mai 2019 avait consacré la victoire de Peter Mutharika. Une réélection de justesse avec tout juste 159 000 voix d’avance sur son principal rival Lazarus Chakwera. Mais il s'agissait surtout d'un scrutin marqué par de nombreuses irrégularités avec notamment des bulletins raturés et recouverts de blanc correcteur.

Saisi par l’opposition et contre toute attente, les cinq juges de la Cour constitutionnelle avaient fini par annuler en février dernier la réélection du chef de l’Etat confirmant des « irrégularités généralisées et systématiques » et exigé un nouveau scrutin qui devra être remporté à la majorité absolue et qui pourrait donc impliquer un second tour. Une première dans le pays et un véritable test pour l’indépendance de la justice et la lutte contre la fraude.

Ce mardi, le président Mutharika a voté à Blantyre, la capitale économique, où il a accusé l'opposition de s'en prendre violemment à des membres de son parti. Son rival Lazarus Chakwera a quant à lui voté à Lilongwe, se montrant confiant sur l'issue du vote. Il est présenté par nombre d'analystes comme le favori de ce nouveau scrutin.

C'est une évolution que personnellement je considère comme très positive car le système majoritaire à un tour est très peu représentatif. Mathias Hounkpé, chercheur à l’Open society for West Africa RFI

