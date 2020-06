Congo-b: le verdict en appel dans le dossier des jeunes morts à Chacona renvoyé au 7 juillet

Le tribunal de grande instance de Brazzaville (illustration). http://congo.eregulations.org

La justice congolaise a encore renvoyé, hier mardi, le verdict du jugement en appel de l’affaire des 13 jeunes Congolais retrouvés morts dans le commissariat de police de Chacona, en juillet 2018. La nouvelle date a été fixée au 7 juillet prochain. Un renvoi qui a provoqué la colère des parents et même des avocats. En première instance, il y a un peu plus d’un an, la Cour qui avait jugé cette affaire et condamné six policiers à diverses peines pour «homicide involontaire» s’était déclarée incompétente pour se prononcer sur l’indemnisation des parties civiles.