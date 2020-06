Rwanda: Victoire Ingabire publie une lettre ouverte pour se défendre

Victoire Ingabire à Kigali au Rwanda en avril 2019. RFI/pierre Firtion

Victoire Ingabire publie une lettre ouverte sur son parcours politique et la vie de ses parents. Selon la présidente de Dalfa Umurinzi, parti d’opposition rwandais non reconnu par le gouvernement, c’est une réponse aux campagnes de harcèlement et de diffamation contre elle et sa famille dans certains médias locaux et sur les réseaux sociaux.