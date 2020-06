Libye: la bataille de Syrte aura-t-elle lieu ?

Les forces de l'armée nationale libyenne à Bengazhi. (Illustration). Abdullah DOMA / AFP

En Libye, le sort de la ville de Syrte dépend plus que jamais de l’attitude des puissances étrangères impliquées dans le conflit libyen, et surtout de la volonté de la Turquie qui pousse le Gouvernement d’union nationale (GNA) à prendre cette ville. Le GNA continue de rassembler ses forces près de Syrte, ville côtière stratégique et verrou des terminaux pétroliers. Le camp opposé, représenté par l’armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar, est aussi en alerte. Chaque camp, soutenu par ses partenaires étrangers, se prépare à l’étape suivante de cette guerre libyenne.