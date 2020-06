Côte d'Ivoire: plusieurs morts et beaucoup de dégâts après des pluies diluviennes à Abidjan

Eboulis, torrents de boue, toitures qui cèdent, accidents de voitures, bouchons... : les fortes pluies à Abidjan ont à nouveau créé de la panique et de la peur en raison de la montée des eaux et des inondations. Reportage dans le quartier de Riviera Palmeraie à Abidjan.

Avec notre correspondant à Abidjan, François Hume-Ferkatadji

Tout est allé très vite hier matin à Abidjan. De fortes pluies se sont abattues sur la ville et des quartiers entiers se sont retrouvés submergés par les eaux troubles. Des rues et mêmes des portions d’autoroutes ont pris des allures de fleuves sauvages. 14 secteurs ont connu les ravages des eaux, charriant leurs lots de drames. Des hommes et des femmes se sont retranchés sur les toits, des automobilistes ont été vus, pris au piège de leur véhicules. 240 mm de pluies ont été comptabilisés dans certains quartiers.

Bilan : au moins cinq victimes sont à déplorer tandis qu’un homme est toujours porté disparu, des milliards de francs de dégâts matériels. Des précipitations encore plus fortes sont attendues pour aujourd’hui et demain.

