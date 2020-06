La France condamnée par la justice européenne pour l’expulsion d’enfants vers les Comores

C'est à bord d'un kwassa-kwassa, une barque traditionnelle que les migrants ont tenté de rejoindre Mayotte AFP/Alexander Joe

La France a été sévèrement condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), ce jeudi, pour la rétention et l'expulsion de deux enfants de 3 et 5 ans entrés illégalement à Mayotte en 2013. L’État devra donc payer 22 500 euros aux deux enfants et à leur père pour préjudice moral.