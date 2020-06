Neuf humanitaires nigériens enlevés à l'ouest de Niamey

Situation de Bossey Bangou, près de la frontière burkinabè. google maps

Texte par : RFI Suivre

Ils ont été kidnappés dans le village de Bossey Bangou, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso ; on en sait un peu plus sur leur enlèvement dans une zone interdite et en plein état d'urgence à cause de l'insécurité grandissante.