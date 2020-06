RDC: fin officielle de l’épidémie d’Ebola dans l’est du pays

Un acteur congolais de la lutte contre Ebola à l'hôpital de Bwera non loin de la frontière avec l'Ouganda. REUTERS/James Akena

Texte par : RFI Suivre

Cette épidémie sévissait dans trois provinces, le Sud-Kivu, le Nord-Kivu et l’Ituri, et a fait au moins 2 277 victimes. Selon le ministre congolais de la Santé, le docteur Eteni Longondo, il s'agit de l'épidémie la plus meurtrière et la plus longue, qu'ait connu le pays.