Éthiopie: une avancée minimale sur le barrage Renaissance

Le barrage de la Grande Renaissance sur le Nil en Éthiopie, le 26 septembre 2019. REUTERS/Tiksa Negeri

Texte par : RFI Suivre

L’Éthiopie, le Soudan et l’Égypte ont tenu, vendredi 26 juin, un sommet virtuel sur le barrage de la Renaissance. Cette infrastructure géante, construite par Addis-Abeba sur les eaux du Nil, inquiète Khartoum et le Caire qui craignent une baisse de leurs ressources en eau. Les présidents et Premiers ministres d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, d’Afrique du Sud, du Kenya, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Mali se sont retrouvés par visioconférence et sont parvenus à arracher un engagement. Mais Addis-Abeba reste ferme sur ses positions.