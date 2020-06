Sénégal: le Covid-19 fait craindre un manque de moutons pour la Tabaski

Un vendeur de moutons au marché de Dakar le 23 mai 2020. JOHN WESSELS / AFP

Texte par : RFI Suivre

Les 95% de musulmans du Sénégal vont sacrifier un mouton fin juillet pour la fête de la Tabaski. Mais à cause du coronavirus, le commerce de bétail est au ralenti. Pour compenser, le président de la République Macky Sall a demandé à plusieurs ministères, via une circulaire, de faciliter l'approvisionnement en moutons pour qu'il n'y ait pas de manque. En mai, il avait déjà prévu une enveloppe de 2 milliards de francs CFA (un peu plus de 3 millions d'euros) pour le secteur de l’élevage.