RDC: le FCC demande une «réévaluation» de son partenariat avec le camp présidentiel

Nous condamnons encore fermement cette arrestation pratiquement arbitraire, et même sauvage, du vice-Premier ministre et ministre de la Justice. Cela ne s’est jamais fait nulle part. Finalement, on sent qu’il y a toute une démarche pour désacraliser les institutions, les pouvoirs régaliens qui sont détenus par nos membres du FCC, des membres du gouvernement qui assurent des ministères régaliens.