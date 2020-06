Trois jeunes Camerounaises détenues des années sans procès, l'avocat ne lâche rien

Après des années d'attente, un procès civil en bonne et due forme tarde à venir pour les trois Camerounaises. Laetitia BEZAIN

Texte par : RFI Suivre

Pour une justice équitable et dans un « délai raisonnable ». C’est l’appel lancé par 25 ONG de défense des droits de l’homme en soutien à trois jeunes femmes camerounaises, arrêtées en 2014 à l'âge de 17 ans, et condamnées à mort en 2016 par un tribunal militaire pour complicité avec Boko Haram. Elles ont toujours clamé leur innocence et attendent un second procès devant un tribunal civil... depuis six ans. Leur avocat confie son impatience à RFI.