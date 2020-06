Coronavirus en Guinée: une rentrée scolaire sans grand enthousiasme

Des jeunes élèves dans une salle de classe à Conakry en Guinée. (Image d'illustration) RFI/Coralie Pierret

Texte par : RFI Suivre

Les élèves et étudiants guinéens en classes d’examens reprennent le chemin de l’école après trois mois de grève et trois mois de congés forcés pour cause de Covid-19. Ce lundi, ce n’était pas pourtant la grande animation dans les rues et dans les écoles du pays.