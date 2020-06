CPI: l'avocate du jihadiste présumé Ahmed Al-Hassan demande aux juges de clore l'affaire

Al-Hassan est accusé de crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis à Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013. (image d'illustration) Peter Langer/Getty Images

A deux semaines de l’ouverture du procès d’Ahmed Al-Hassan devant la Cour pénale internationale, son avocate demande la clôture de l’affaire et la libération de l’accusé. Ahmed Al-Hassan est poursuivi pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis lors de l’occupation de Tombouctou par Ansar Dine et Aqmi, en 2012. Cet ancien commissaire de la police des mœurs souffrirait de stress post traumatique, après avoir été torturé lors de son arrestation.