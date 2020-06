RDC: «Petit Pierre» Yantula raconte Grand Kallé et «Indépendance Cha Cha»

«Petit Pierre» Yantula était le plus jeune membre du groupe de Grand Kallé. Il égraine pour nous ses souvenirs de la création de la chanson «Indépendance Cha Cha».. ALEXIS HUGUET / AFP

Il est difficile de parler de l'indépendance congolaise sans esquisser quelques pas de danse. Sans évoquer le morceau mythique qui est né quand cette indépendance s'est négociée et qui a fait danser toute l'Afrique, Indépendance Chacha de Grand Kallé et l'African Jazz. Le morceau a ouvert la table-ronde de Bruxelles le 20 janvier 1960. Un homme se souvient. Il s'appelle Yantula Bobina Pierre Elengesa, plus connu à Kinshasa sous le nom de « Petit Pierre » Yantula.