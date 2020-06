Sénégal: réouverture des liaisons aériennes à partir du 15 juillet mais sous conditions

Entrée de l'aéroport de Dakar, Sénégal. RFI/Paulina Zidi

Texte par : RFI Suivre

Dans son discours à la nation lundi soir, le président Macky Sall a annoncé la réouverture des frontières aériennes à partir du 15 juillet prochain. Le ciel sénégalais est fermé depuis la mi-mars dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Mais il y aura des conditions : le chef de l’Etat a précisé que « les vols internationaux reprendront selon un protocole sanitaire défini ». Et la réouverture dépendra aussi et surtout de l’ouverture ou non des frontières dans les pays de destination.