Soudan: un an après la chute d'Omar el-Béchir, les Soudanais de retour dans la rue

Un an après, les Soudanais sont redescendus dans la rue, ce 30 juin 2020 pour demander une accélération du calendrier des réformes promises REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Texte par : RFI Suivre

Au Soudan, un an après la chute de l’ex-président Omar el-Béchir, les Soudanais sont de retour dans la rue. Ils réclament des réformes et que justice soit rendue aux victimes du soulèvement populaire de l’année dernière. Selon un comité de médecins, plus de 240 manifestants ont été tués durant la répression du mouvement qui a abouti au changement de régime.