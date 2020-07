Afrique du Sud: premier essai clinique d’un vaccin contre le Covid-19 sur le continent

Le vaccin appelé ChAdOx1 nCoV-19 doit être testé sur 2—000 volontaires en Afrique du Sud. (image d'illustration) Getty Images

Texte par : Jeanne Richard Suivre

L’Afrique du Sud vient d’entamer le premier essai clinique d’un vaccin contre le Covid-19 sur le continent. Ce candidat vaccin a été développé par l’université d’Oxford et est déjà en phase de test sur l’homme en Grande Bretagne. L’Afrique du Sud approche des 140 000 cas détectés de coronavirus et 2500 morts et reste le pays le plus touché d’Afrique par la pandémie. En avril dernier, une polémique sur l’éventualité que le continent puisse servir de cobaye pour tester des vaccins avait déclenché une vive colère. Mais cette fois, les autorités sud-africaines précisent qu’elles sont volontaires.