Bénin: l’ex-maire de Cotonou, Léhady Soglo, condamné à 10 ans de prison pour abus de fonction

Je dois, en réalité, féliciter la Criet pour la lucidité qu’elle a eue, en relaxant, purement et simplement, toutes les personnes qui sont accusées et qui sont poursuivies devant elle, pour toutes les infractions qui leur sont reprochées, à l’exception de mon client, Monsieur Soglo. On a le sentiment que les décisions sont dictées. D’ailleurs, ils n’ont pas eu d'autre choix que d’infliger les peines lourdes à ces personnes qui sont poursuivies. C’est un acharnement politique. C’est une chasse aux sorcières. Je dirais même que c’est un procès en charlatanisme contre mon client. Parce que, c’est totalement absurde. C’était dans une logique politique d’exclusion, d’élimination d’un homme politique et pas des affaires politiques qui sont vides.