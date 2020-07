Burkina Faso: ouverture d’une enquête après la mort de sept civils dans l’Est

Un militaire de l'armée burkinabè en plein exercice (photo d'illustration). ISSOUF SANOGO / AFP

Au Burkina Faso, le ministère de la Défense assure qu'une enquête est ouverte après la découverte des corps sans vie de sept personnes près de Tanwalbougou, dans l'est du pays. C‘est dans ce village déjà que 12 hommes avaient été tués lors de leur garde à vue au mois de mai. Cette fois encore, les Forces de défense et de sécurité burkinabè (FDS) sont mises en cause.