Côte d’Ivoire: cérémonie d’hommage aux militaires tués lors de l’attaque de Kafolo

Cérémonie d’hommage aux militaires tués lors de l’attaque de Kafolo, le 11 juin dernier. Abidjan, le 2 juillet 2020. RFI/Pierre Pinto

Texte par : RFI Suivre

Matinée d’hommage, ce jeudi à Abidjan, en présence du président Ouattara, pour les soldats tués lors de l'attaque de Kafolo, il y a un mois. Une action qui n’a toujours pas revendiquée et qui avait visé une base de l'armée et de la gendarmerie dans le nord du pays. Quatorze soldats et gendarmes avaient été tués.