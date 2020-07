Coronavirus: la France et l'UE rouvrent leurs frontières à quatre pays africains

Depuis le 17 mars, les frontières des pays européens sont fermées pour limiter la propagation du coronavirus. A l'instar des pays de l'Union européenne, la France a rouvert progressivement depuis ce mercredi 1er juillet ses frontières à une quinzaine de pays hors zone Schengen. Parmi ces premiers pays dont les ressortissants sont autorisés à voyager en France, quelques uns sont du continent africain.

Seulement quatre pays africains figurent sur la liste des pays pour qui les frontières françaises et européennes sont désormais ouvertes à leurs ressortissants. Il s'agit du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie et du Rwanda, premier pays subsaharien à avoir confiné sa population.

Cependant, l'interdiction de voyager vers l'UE ne concerne pas les résidents de l'Union et leurs familles. Par exemple, un Malien résidant en France et bloqué dans son pays à cause de la fermeture des frontières peut désormais revenir dans l'Hexagone, même si le Mali n'est pas sur la liste des pays autorisés. Il suffit qu'il présente un passeport et un titre de séjour en cours de validité et une fois de retour en France, il peut, s'il le souhaite, observer un isolement de 14 jours.

J'étais bien bloqué, forcé de rester ici. Je ne sais pas pour mon boulot, etc, je ne suis au courant de rien. Ça fait six mois, c'est une rupture totale. Affluence au port de Tunis pour rejoindre l’Europe Michel Picard

La situation épidémiologique et les mesures prises par les pays pour limiter la propagation du virus sont l'un des critère pris en compte par l'Union européenne. Ainsi, la prévalence du Covid-19 dans les pays tiers doit être à peu près identique ou moins importante qu'en Europe. Les nouveaux cas de coronavirus ne doivent pas y être supérieur à 16 pour 100 000 habitants, sur les 14 derniers jours, avec une tendance à la baisse.

Pour le moment l'Europe rouvre ses frontière extérieures à 15 pays dans le monde. Une liste réduite que la commission européenne s'engage à réviser toutes les deux semaines.

Là on voit que c'est pas fini [l'épidémie de coronavirus, Ndlr], donc a préféré changer les dates pour partir pendant les vacances de la Toussaint ou de Noël. Les enfants sont déçus, toute la famille est là-bas, on espère partir une autre fois. Les frontières algériennes fermées «jusqu’à nouvel ordre», les Algériens de France déçus David Baché

