Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de retour en Côte d’Ivoire

Evacué vers Paris il y a deux mois pour des soins de suivi de sa greffe du cœur, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est rentré ce jeudi 2 juillet à bord d’un avion de la présidence envoyé le chercher. A quatre mois de la présidentielle, l’absence prolongée de celui qui portera les couleurs du RHDP à l’élection commençait à faire débat.

Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto

Les gestes et mouvements étaient prudents à la descente de l’avion ce jeudi. C’est un Premier ministre quelque peu amaigri et au pas lent qui a été accueilli au pied du jet présidentiel par le chef de l’Etat Alassane Ouattara, la première dame, de nombreux ministres, et des proches, salués un a un par Amadou Gon Coulibaly du bout du coude.

Parti à Paris dans la nuit du 2 au 3 mai dernier, Amadou Gon Coulibaly a été hospitalisé pour le suivi d’une greffe du cœur subie il y a huit ans. Les choses ont semble-t-il duré plus longtemps que prévu. On lui a notamment posé un stent en mai.

Mais après deux mois d’absence, le Premier ministre était souriant et manifestement soulagé. « Vous imaginez tous ici présents, le bonheur qui est le mien d’être de retour au pays, à la maison. Cela fait deux mois que je suis allé à Paris pour un contrôle médical. Ce contrôle a dû être approfondi, avec un besoin de repos. Et après ce contrôle et ce repos, me voilà de retour en forme. »

Amadou Gon Coulibaly a longuement remercié Alassane et Dominique Ouattara, ses proches, ses collaborateurs et les Ivoiriens en général. Il a indiqué avoir été tenu au courant de tous ce qui se passait en Côte d’Ivoire.

Reste à savoir si Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP à la présidentielle d’octobre, restera à la tête du gouvernement et sinon, quand aura lieu le remaniement.

