Mali: rassemblement à Bamako pour la libération de Soumaïla Cissé, détenu depuis 100 jours

Audio 01:34

Une affiche demande la libération de Soumaïla Cissé lors d'un rassemblement à Bamako, le 2 juillet 2020. MICHELE CATTANI / AFP

Ce jeudi 2 juillet à Bamako, les militants du parti politique URD organisaient un rassemblement pour la libération de Soumaïla Cissé. Le chef de file de l’opposition a disparu depuis plus de 100 jours. Le 25 mars, alors qu’il était en campagne électorale pour les législatives, le candidat a été enlevé par des hommes armés, mais son rapt n’a jamais été revendiqué. A Bamako, ses proches ou soutiens politiques ne l’ont pas oublié et réclament toujours plus d’implication des autorités.