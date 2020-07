Mali: des vidéos privées de Karim Keïta à l’étranger font polémique sur les réseaux sociaux

Le fils du président malien, Karim Keïta (à droite), en 2014 à Bamako. HABIBOU KOUYATE / AFP

Le fils du président et député à l’Assemblée nationale a réagi sur Twitter, jeudi soir, en dénonçant des « esprits malintentionnés ». Le Mali traverse une crise politique depuis le début du mois de juin. Un mouvement de contestation, le M5, rassemblant politiques, religieux et société civile, dénonce la mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son clan.