Derrière Henri Konan Bédié, les caciques du PDCI jouent des coudes pour la succession

Henri Konan Bédié SIA KAMBOU / AFP

Texte par : RFI Suivre

En Côte d’Ivoire, le PDCI se dirige vers une candidature unique d’Henri Konan Bédié à l’investiture du parti pour la course à la présidentielle d’octobre prochain. Les challengers potentiels et plus jeunes ne manquent pas. Pourtant, ils ont majoritairement choisi de se ranger derrière leur chef, malgré son âge avancé de 86 ans. Car au-delà de la présidentielle, l’autre enjeu pour les cadres du PDCI, c’est leur avenir politique au sein du parti.