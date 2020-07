Coronavirus à Madagascar: retour au confinement pour Antananarivo

À Madagascar, le gouvernement renforce les mesures de l’état d’urgence sanitaire. Un Conseil de ministres extraordinaire, tenu samedi 4 juillet au soir par visioconférence, a décidé du confinement total de la région Analamanga où se situe la capitale, Antananarivo. Le confinement est prévu pour une durée de 15 jours, du lundi 6 au 20 juillet.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laure Verneau

C’est un retour au confinement total pour la région Analamanga avec

Interdiction d’y sortir ou d’y entrer. Les commerces de première nécessité sont ouverts seulement de 6h00 à midi. Seules les pharmacies peuvent ouvrir toute la journée.

La circulation est interdite sauf celle pour le transport de marchandises et de malades vers l’hôpital.

Le port du masque reste obligatoire et l’interdiction des rassemblements est toujours valable.

Les cours sont suspendus et les établissement scolaires ferment. La phase de déconfinement était pourtant enclenchée, depuis le 20 avril. Les cours avaient repris le 22 avril, avec notamment la prise du covid-organics, la tisane à l’artemisia lancée par la présidence.

Mais deux mois et demi plus tard, le nombre de cas contaminés a explosé, avec 2 941 cas recensés et 32 morts, depuis le début de l’épidémie. Certains hôpitaux de la capitale sont pleins et ont dépassé leur capacité logistique.

Le Conseil de ministres de ce dimanche soir devrait apporter plus de précisions sur les mesures de confinement.

