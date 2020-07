45e anniversaire de l’indépendance aux Comores: les mises en garde du président Assoumani

Le président Azali Assoumani a décidé que cette année la cérémonie aurait lieu à Anjouan et non en Grande Comore où se trouve la capitale. Tout un symbole. En effet, s’il n'avait pas organisé en 2018 un référendum constitutionnel lui permettant de briguer deux mandats supplémentaires, le système de présidence tournante entre les îles aurait installé un chef d’État originaire d’Anjouan au pouvoir en 2021.

Avec notre correspondante à Moroni, Anziza M’Changama

Pour l’occasion, un important dispositif de sécurité a été déployé sur l’île où le chef de l’État a échappé à une tentative d’assassinat en avril dernier. C’est un stade sous haute protection qui a abrité la célébration de l’indépendance ce lundi matin. Dans son discours, le président Azali a frontalement accusé l’opposition de bercer les Comoriens d’illusion en revenant sur le calendrier électoral d’avant le référendum constitutionnel.

« En 2024 qui le voudra, sera candidat à la présidence. Mais ne nous mentons pas. Ne fabriquons des raisons de discorde. On ne l’a pas fait par l’Assemblée, mais on a tenu un référendum. J’ai arrêté mon mandat pour refaire des élections et ils sont tous venus pour être candidats. Alors pourquoi maintenant parler de présidentielles 2021 ? Eux-mêmes étaient candidats en 2019. S’ils gagnent et changent la Constitution, c’est leur droit. Mais qu’ils attendent 2024 pour le faire. »

Le Chef de l’État a également annoncé l’assouplissement de mesures de sécurité sanitaire très attendu par la population : « Les prières collectives sont à nouveau autorisées. Les discussions sont en cours avec les compagnies aériennes en vue de l’ouverture progressive des frontières internationales. Nous avons également décidé de reporter le couvre-feu qui va aller de 23h à 5h du matin. »

Une contre célébration organisée par l’opposition a également eu lieu à quelques kilomètres de la capitale Moroni.

