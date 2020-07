Côte d’Ivoire: l’épouse d’un proche de Guillaume Soro dénonce la détention de son mari

C’est un peu difficile, Alain est hypertendu, il a également une pathologie cardiaque et il a subi, il y a un an, une opération chirurgicale importante d’invagination intestinale. Il devait être suivi par son médecin suite à cette opération. J’ai informé la communauté internationale de l’état de santé et que le docteur de famille l’a vu et a fait un prélèvement sanguin qui a confirmé les infections et une anémie sévère, etc. Suite à cela, ils ont refusé catégoriquement que le médecin le revoie et cela a suivi à mon calvaire pour pouvoir le voir. Avant, je pouvais voir Alain quand je le désirais. Alain ne sort de sa cellule que lorsque je viens, donc tous les 15 jours. Imaginez un individu isolé complètement pendant 15 jours sans lumière, sans parler à quelqu’un. Si vous voyiez aujourd’hui Alain Lebognon, vous ne le reconnaîtriez pas. Même si la politique, c’est par les hommes, je pense qu’on doit avoir un brin d’humanisme.