Du Cap-Vert au ministère, le brillant parcours d'Elisabeth Moreno

La dirigeante d'entreprise Elisabeth Moreno devient ministre de l'Égalité hommes-femmes, le 6 juillet 2020. capture d'écran Twitter

En France, la composition du gouvernement a été annoncée lundi soir, autour du nouveau Premier ministre Jean Castex, avec des changements notamment à l’Intérieur, l’Écologie et la Justice. Parmi les nouveaux venus, la ministre déléguée chargée de l’Egalité femmes-hommes, la diversité et l’égalité des chances. Elisabeth Moreno, originaire du Cap-Vert, remplace Marlène Schiappa dans cette fonction. Elle fait son entrée au gouvernement et en politique.