Au Pérou, la sécurité du Machu Picchu renforcée

Vue aérienne de la citadelle inca de Machu Picchu (image d'illustration). Reuters

Le Pérou va renforcer sa sécurité après l’épisode malheureux d’il y a dix jours : six touristes avaient été arrêtés, soupçonnés de s’être introduit dans la citadelle inca de Machu Picchu et d'y avoir non seulement fait leurs besoins, mais aussi dégradé le site archéologique.