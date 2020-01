Venezuela

Venezuela: les bureaux de l'opposant Juan Guaido perquisitionnés en son absence

188 partages

Juan Guaido au ministère des Affaires étrangères britanniques, le 21 janvier 2020. Alberto Pezzali/Pool

Texte par : RFI Suivre

L’opposant vénézuélien Juan Guaido est en tournée en Europe pour rassembler des soutiens alors qu’il ne bénéficie plus que de moins de 40% de soutien auprès de ses compatriotes. Il faut dire qu’en un an la situation n’a pas vraiment évolué dans ce pays qui traverse une crise politique, sociale et humanitaire sans précédent.