Procès Harvey Weinstein: le témoignage glaçant de l'actrice des Soprano

Croquis de l'audience du 23 janvier 2020 durant laquelle l'actrice Annabella Sciorra a pu témoigner face à Harvey Weinstein. REUTERS/Jane Rosenberg

L’actrice Annabella Sciorra a livré un témoignage clé dans le procès Harvey Weinstein. Connue pour son rôle dans la série Les Sopranos, elle a raconté aux 12 jurés comment elle aurait été violée chez elle, en 1994, par l’ancien producteur et comment elle ne l’a accusé publiquement que 25 ans plus tard, après les révélations explosives du New York Times et du New Yorker.