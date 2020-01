Pérou: l'opposition fujimoriste sort affaiblie des législatives

Plus de vingt listes étaient en lice pour ces élections législatives du 26 janvier 2020 qui se sont soldées par un affaiblissement du parti fujimoriste Fuerza popular.

Les 24,8 millions d’électeurs péruviens ont élu dimanche 26 janvier les 130 membres de leur nouveau Parlement unicaméral. Ces nouveaux législateurs ne seront en poste que jusqu’au 28 juillet 2021, le temps de terminer le mandat du Congrès dissous en septembre dernier par le président Martin Vizcarra pour tenter de mettre fin au blocage politique dans le pays. Il devra composer avec des forces politiques très fragmentées mais a en tout cas réussi à affaiblir l’opposition fujimoriste.

Les élections de dimanche ont fait de nombreux perdants au Pérou, rapporte notre correspondant, Eric Samson. Avec de 2 à 3% des suffrages selon les premiers résultats officiels, des formations politiques traditionnelles comme l’APRA et le Parti populaire chrétien n’auront aucun représentant au Parlement.

Mais s’il ne fallait en choisir qu’un, le grand perdant de ces élections est le parti fujimoriste Force populaire. Après avoir obtenu 36% des suffrages et 73 législateurs sur 130 en 2016, ce mouvement de droite populiste, autoritaire, libéral sur le plan économique et conservateur sur le plan social, n’est plus que la sixième force politique du pays avec seulement 7% des suffrages.

Pari gagné pour Martin Vizcarra ?

Même s’il n’a présenté aucun candidat, le président Martin Vizcarra n’en reste pas moins le grand bénéficiaire de ces élections législatives anticipées. L’effondrement du mouvement fondé par l’ex-président Alberto Fujimori, et désormais dirigé par sa fille Keiko, a fait place nette à des partis essentiellement de centre droit avec qui le président Vizcarra devrait pouvoir trouver un terrain d’entente pour poursuivre ses réformes politiques, électorales et sa croisade anti-corruption.

La construcción de una democracia sólida y legítima requiere de una ciudadanía activa. Hoy, los peruanos y peruanas, tenemos una nueva oportunidad para decidir. Hagámoslo con responsabilidad, pensando en el país. Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) January 26, 2020

Avec un Parlement atomisé, le chef de l’Etat pourra gouverner jusqu’en 2021 avec moins d’opposition que celle qu’il a connu jusqu’à aujourd’hui.