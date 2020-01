Vers un renforcement de la relation Trump-Johnson à la faveur du Brexit?

Fervent et puissant soutien du Brexit à l’international, Donald Trump s’était empressé de féliciter chaleureusement son « ami » Boris Johnson après sa victoire aux élections législatives en décembre. Le président américain s’était d’ailleurs ouvertement dit favorable à son accession au poste de Premier ministre, piétinant ainsi tous les usages diplomatiques. Le locataire de la Maison Blanche lui a promis un « accord commercial massif » États-Unis-Royaume-Uni pour compenser la sortie de l’Union européenne.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant,

Boris Johnson et Donald Trump partagent le même populisme de droite. Tous deux sont nationalistes et ultralibéraux sur le plan économique et ultraconservateurs sur les questions de société. Ils sont aussi imprévisibles et cultivent un rapport relatif à la vérité et une défiance réciproque à l’égard des médias.

Sur le papier, les deux hommes sont donc faits pour s’entendre. Le président américain qualifie d’ailleurs régulièrement Boris Johnson d’« ami », un « Premier ministre fantastique » disait-il lors du dernier sommet du G7 de Biarritz en août dernier. Il est même allé jusqu’à l'appeler « British Trump ». Leurs trajectoires sont pourtant très différentes. D’un côté, un milliardaire new-yorkais peu cultivé, venu de l’immobilier et de la télé-réalité et de l’autre un pur produit de l’establishment et des grandes écoles britanniques.

Risque de « vassalisation »

Mais Boris Johnson et Donald Trump sont au diapason sur un sujet : leur volonté commune de casser l’Union européenne (UE). Pendant des mois, le président américain a fait la promotion du « no-deal » jusque dans la presse tabloïd anglaise, conseillant à Londres de quitter l’UE sans accord et sans même respecter ses engagements budgétaires. Pour compenser cette sortie, Donald Trump promet, selon ses mots, un « très grand accord commercial », « énorme », « magnifique », « jamais vu » avec le Royaume-Uni.

Cet accord passe cependant par des contreparties exigées par la Maison Blanche. Avec ces demandes américaines plane le risque d’une « vassalisation » du Royaume-Uni, terme utilisé par Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec Boris Johnson en août. Le coût politique est élevé : abandon de la taxe digitale britannique sur les GAFA, alignement sur la diplomatie américaine vis-à-vis de l’Iran, d’Israël ou de la Chine avec le bannissement de Huawei.

Or, Boris Johnson a décidé de défier Donald Trump en ouvrant le marché de la 5G britannique du géant chinois des télécoms. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a donc pris la route de Londres le 29 janvier avec pour mission d’avoir « une discussion franche » avec le Premier ministre britannique, actant ainsi, à la veille du Brexit, la première brouille entre Donald Trump et son ami Boris Johnson.

► (Ré)écouter : Royaume-Uni: «Trump et Johnson veulent redonner du panache à la "relation spéciale"»