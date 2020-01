Brexit: quelles conséquences à l'ONU?

Le Conseil de sécurité de l'ONU. Manuel ELIAS / UNITED NATIONS / AFP

Texte par : RFI Suivre

Dès demain minuit, heure de New York où siège l'ONU, les réunions entre diplomates européens de l’ONU passeront de 28 à 27 pays participants, et le Royaume-Uni regagnera en visibilité propre dans les institutions onusiennes. Rien n’étant prévu, c’est à l’usage que les diplomates européens et britanniques vont créer leur nouvelle relation à l’ONU d’ici décembre prochain.