Chili: nouvelle flambée de violences meurtrières

Manifestation dans les rues de Valparaiso au Chili, le 29 janvier 2020. REUTERS/Rodrigo Garrido

Texte par : RFI Suivre

« La journée la plus violente depuis le début de l'année 2020 », d'après la police. Près de trois mois et demi après le début d'un mouvement social historique au Chili en octobre, Santiago a connu mercredi soir une nuit de violences. Un manifestant est décédé au cours de ces débordements, et plusieurs policiers ont été blessés. Un regain de colère dû à la mort d'un supporter de foot mardi soir, écrasé par un camion de police à sa sortie du stade.