À la Une: assassinats d’indigènes au Nicaragua

Publicité Lire la suite

Six indigènes ont été tués par des hommes armés, 10 autres personnes ont disparu. C’est à lire dans La Prensa. Selon le journal, un groupe de 80 hommes armés a envahi le territoire de la communauté indigène Alal, tuant au moins six hommes et brûlant des maisons. Les personnes disparues seraient entre les mains des agresseurs, selon le témoignage d’un responsable d’une organisation locale de défense des droits de l’homme, cité par La Prensa. L’attaque s’est déroulée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier dans la Réserve biosphère Bosawas, une réserve située sur la côte atlantique du pays, où vivent les communautés indigènes mayangna et miskito. Ils avaient obtenu la reconnaissance légale de leurs terres il y a une dizaine d’années. Mais depuis, ils font face à des attaques régulières de colons qui s’installent dans la réserve et déboisent. D’après le journal Confidencial, un responsable indigène a demandé à la police d’enquêter sur les meurtres et à l’État d’assurer la protection de son peuple.

Les États-Unis lâchent la pression sur la lutte contre la corruption en Amérique centrale

Certains gouvernements d’Amérique centrale ne sont pas très enthousiastes à l'idée de lutter contre la corruption, et cela avec la complicité des États-Unis. C’est le cas du Honduras et du Guatemala, selon un article de la revue nord-américaine Americas Quarterly. Ces deux pays ont volontairement démantelé les organismes indépendants chargés de lutter contre la corruption, mis en place, il y a quelques années. Il s’agit de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala, la Cicig, à laquelle le président Jimmy Morales a mis fin l’année dernière et la Mission d’appui à la lutte contre la corruption et l’impunité au Honduras. Le mandat de cette dernière a expiré le 19 janvier sans que le gouvernement n’ait affiché la moindre volonté de le prolonger. Et tout cela avec l’aval de la diplomatie américaine.

Changement de priorité pour la diplomatie américaine

Une diplomatie qui d’après l’article d'Americas Quarterly a fait pendant trois décennies de la lutte contre la corruption dans cette région une priorité. Mais depuis l’arrivée de Donald Trump la priorité a changé. Ce qui compte désormais pour Washington, c’est l’effort déployé par l’administration du Honduras et du Guatemala pour freiner l’immigration clandestine. Ces deux pays, d’où sont originaires la plupart des migrants qui rêvent de s’installer aux États-Unis, ont choisi de jouer le jeu du président Donald Trump. En contrepartie, ils ont obtenu du gouvernement américain qu'il relâche sa pression sur la lutte contre la corruption.

Un policier anti-Bolsonaro poussé à la sortie

Au Brésil, il ne fait pas bon s’opposer au président d’extrême droite Jair Bolsonaro lorsqu’on est un policier militaire. Martel Alexandre del Colle, 29, ans, a été contraint de quitter son poste dans la police militaire de Paraná, dans le sud du pays, officiellement pour « dépression ». L’hebdomadaire Carta Capital publie un portait de ce jeune homme qui, sur les réseaux sociaux, a affiché son désaccord avec le président et sa politique de sécurité. Jair Bolsonaro incite la police à faire usage de ses armes pour éliminer des criminels, en promettant que ces agents ne seront pas poursuivis.

Une pratique que ce jeune policier ne voulait pas tolérer. « Nous ne sommes pas éduqués, sous sommes endoctrinés », explique-t-il au journaliste. « Nous sommes entrainés pour le combat, pour l’affrontement. On ne nous apprend pas la complexité de la réalité sociale ». Et le policier de poursuivre : « Pendant la formation, on nous dit qu’un bon bandit, c’est un bandit mort ». Martel Alexandre del Colle a fait part à sa hiérarchie de ses doutes sur la méthode d’enseignement. Mais ses propositions, dit-il, ont été rejetées. Le jeune futur ex-policier, qui est en procès avec son employeur, prépare déjà un livre sur son expérience. D’après Carta Capital, il aime citer l’ancien révolutionnaire africain Thomas Sankara, chantre de l’anti-impérialisme et de l’anticolonialisme, qui disait qu’un « militaire sans formation politique est un criminel potentiel ».