États-Unis: dans l'Iowa, Donald Trump à l'assaut des démocrates

La contre-offensive de Donald Trump dans l’Iowa : ce petit État doit accueillir les premiers caucus démocrates lundi prochain et les candidats à l’investiture du parti de l’opposition y font une campagne assidue depuis plusieurs semaines. Le président n’entend pas leur céder le terrain. Il a rassemblé près de 10 000 personnes à Des Moines, la capitale de l’Iowa.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Des Moines, Anne Corpet

Tous les candidats démocrates sillonnent l’Iowa depuis des semaines, alors, quand il arrive sur scène, Donald Trump attaque bille en tête : « En novembre, nous allons défaire les socialistes radicaux qui sont juste là au coin de la rue. »

Moqueries

Trump joue avec la foule et moque chacun de ses opposants : « Votons pour Pocahontas, votons pour Bernie, votons pour Joe l’endormi... et Buttigieg ? On l’appelle le maire Pete vous savez pourquoi ? Parce que personne ne peut prononcer son nom, personne ne sait le faire...».

Jenny et Lisa portent des bonnet de laine rouge siglé au nom du président. Elles ne veulent plus entendre parler des démocrates. « Je ne pense pas qu’ils aiment ce pays, dit Jenny, je pense que leurs idées sont contraires aux valeurs de ce pays ». Lisa, elle, se « concentre juste sur Trump, je n’ai aucune idée de qui sont les autres candidats, dit-elle, parce que je me concentre seulement sur Trump. »

Trump rallume la flamme de son électorat

Rien n’entame la confiance des admirateurs du président. Et surtout pas la procédure de destitution en cours au Sénat. « C’est le programme des démocrates, dit Brad : diminuer les électeurs de Trump et les embarrasser. Mais plus ils nous embarrassent plus on serre les rangs derrière lui. » En une heure et demie, dans l’Iowa saturé par la campagne des démocrates, Donald Trump a rallumé la flamme de son électorat.

► Une année 2020 politiquement chargée et à suspense débute aux États-Unis