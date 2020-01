Reportage

Coronavirus: la Malaisie face à la peur de la contamination

Rupture de stock pour les masques médicaux dans une pharmacie de Putrajaya, le 28 janvier 2020. REUTERS/Lim Huey Teng

La Malaisie en est à son huitième cas de coronavirus et cela fait presque une semaine qu’un climat d’inquiétude s’est installé dans la capitale Kuala Lumpur, où il devient de plus en plus difficile de trouver des masques de protection.