États-Unis: les démocrates font campagne en Iowa avant les caucus de ce lundi

Le procès en destitution de Donald Trump reprendra ce lundi 3 février. Les trois sénateurs démocrates candidats à l’investiture se sont précipités en Iowa pendant ce week-end de relâche au Congrès. Elizabeth Warren, Bernie Sanders et Amy Klobuchar sont très attendus par leurs partisans.

De notre envoyée spéciale en Iowa,

Ilan Omar, nouvelle élue démocrate à la chambre des représentants, a fait le déplacement depuis Washington pour galvaniser les troupes de Bernie Sanders dans l’Iowa. Alexandria Ocasio-Cortez et autres célébrité de la gauche du parti, ou le cinéaste Michael Moore, ont aussi été mobilisés pour pallier l’absence du candidat.

« On fait tout ce qu’on peut pour faire parler de Bernie Sanders, explique Jay Right, bénévole pour la campagne du sénateur du Vermont. Il devait assister à ce procès, faire son devoir, mais en même temps, l’avoir ce soir ici, à Desmoines, serait vraiment très bénéfique. »

À quelques kilomètres de là, c’est un concert qui a été organisé pour attirer les curieux autour de la candidature d’Elizabeth Warren. Les orateurs qui précèdent l’arrivée des musiciens font de leur mieux mais Courtney Kimsey, membre de l’équipe de campagne de la sénatrice, est soulagée de la voir revenir ce week-end. « C’est bien que les candidats soient dans l’Iowa quand les caucus se déroulent, parce que c’est vraiment une expérience sympa quand ils sont là et qu’ils montrent leur engagement pour les gens. Ça fait une grosse différence. »

Joe Biden peine à convaincre

Attablés autour d’une carte de l’Iowa, quatre vétérans des campagnes de Joe Biden affinent leur stratégie. L’ex-vice-président a 77 ans et peine à rassembler les jeunes. Il est la cible récurrente des sarcasmes de Donald Trump, qui le surnomme « Joe l’endormi », ce qui fait bondir Paul Laudicina. Il a travaillé au Sénat avec Joe Biden et le connaît depuis plus de quarante ans. « Il n’y a rien d’endormi à propos de Joe Biden. C’est un homme extrêmement énergique, fortement engagé, très intelligent et très expérimenté. Il n’y a rien d’endormi chez lui, c’est juste un truc des fans de Trump. »

Roger Harrisson était ambassadeur en Roumanie sous l’administration démocrate. Il est convaincu que les assauts du camp républicain contre Joe Biden pendant le procès de Donald Trump ne lui nuiront pas. « Cela reflète à quel point Joe Biden serait compétitif comme candidat démocrate. Je pense que cela en dit beaucoup sur leurs inquiétudes sur la puissance de sa candidature. »

Et les quatre militants se repenchent sur leurs cartes et leurs listes de numéros de téléphones d’électeurs. Joe Biden n’est pas en tête dans les sondages de l’Iowa. Il leur reste deux jours pour convaincre les électeurs qu’il est le mieux placé pour battre Donald Trump à la présidentielle.

