Mort de l’écrivaine américaine Mary Higgins Clark, prolifique reine du thriller

L'écrivaine américaine Mary Higgins Clark, « reine du suspense » et l'une des écrivaines les plus vendues au monde, est morte à 92 ans. Après un début de carrière difficile, elle avait enchaîné les best-sellers.

Depuis les années 1990, elle publiait un livre, voire deux livres par an. Et malgré des ventes en baisse, l’infatigable romancière continuait à fédérer une incroyable communauté de lecteurs. Avec à son actif une cinquantaine de livres écoulés à quelque cent millions d'exemplaires, dont plus de 80 millions aux États-Unis, Mary Higgins Clark a continué d’écrire jusqu’à sa mort, à l’âge de 92 ans. Son dernier roman a été publié en France en 2019. Lire un Mary Higgins Clark, c’était la certitude d’aller au bout du dénouement final, au bout de ces intrigues mêlant habilement mystère, affaires criminelles et personnages de femmes fortes.

Une carrière d'écrivain lancée tardivement

Née en 1927 dans un milieu modeste du Bronx, à New York, elle devra travailler très jeune, comme standardiste dans un hôtel puis dactylo avant de se marier, à 20 ans, et de devenir hôtesse de l'air pour la Pan Am. Elle cessera de parcourir le monde pour élever ses enfants tout en écrivant dans sa cuisine de 5h à 7h du matin, avant l'heure de l'école.

Elle connaît le succès dans la deuxième partie de sa vie. Veuve à 35 ans avec cinq enfants à charge, elle commence à écrire des nouvelles et des feuilletons pour la radio. Elle publie en 1969 son premier livre, une biographie romancée de la vie de George Washington, sans succès.

C’est en 1975 qu’elle s’essaie pour la première fois au genre du thriller avec La Maison du guet, récit d’une mère accusée d’avoir assassiné ses deux premiers enfants. Ce sera son premier best-seller. En suivront bien d’autres, comme La Nuit du Renard qui en fait une millionnaire, incitant son éditeur français, Albin Michel, à créer une collection Spécial Suspense.

Une popularité jamais démentie

Mary est alors enfin une romancière populaire reconnue mais, pour rattraper le temps perdu, elle s'inscrit à l'université de Fordham, à New York, où elle obtient une licence en philosophie, son premier diplôme universitaire, à 50 ans. En 1987 lui revient l'honneur de présider le Mystery Writers of America et, l'année suivante, l'International Crime Congress, à New York.

En 2000, Mary surprend en publiant Trois jours avant Noël, un polar co-signé avec sa fille Carol. Mère et fille en publieront quatre autres.

Nombre de ses romans policiers ont été adaptés pour la télévision ou le cinéma comme La nuit du renard (A Stranger is Watching, Sean S. Cunningham, 1982), La maison du guet (Where are The Childen, Bruce Malmuth, 1986), Nous n'irons plus au bois (All around The Town, Paolo Barzman, 2002).

Extrêmement populaire dans l’Hexagone, Mary Higgins Clark avait d’ailleurs été faite Chevalier des Arts et des Lettres en 2000.

