Bolivie: l'opposition à Evo Morales ne parvient pas à constituer un front uni

Les responsables politiques de la droite et du centre se sont réunis samedi à La Paz pour tenter de constituer une liste d'union dans la perpective des élections de mai prochain. Mails ils ont échoué à présenter un front commun pour empêcher le retour au pouvoir du parti de l'ancien président Evo Morales.

Cette réunion, organisée par le Comité civique pro-Santa Cruz (CCPSC), l'un des piliers de la contestation de la dernière élection présidentielle, a rassemblée notamment la présidente par intérim Jeanine Añez -candidate contestée à sa propre succession- et les ex-présidents Carlos Mesa et Jorge «Tuto» Quiroga.

Malgré plus de six heures de discussion, les cinq candidats à la présidence de la Bolivie n'ont pas pu trouver un accord. Ils sont prévu de se retrouver le 3 avril, exactement un mois avant les élections présidentielle et législatives, pour faire le point sur la situation et éviter la dispersion de l'électorat de droite, rapporte l'Agence France-presse.

Il s'agit notamment de proposer une option unique face à Luis Arce, du Mouvement vers le socialisme (MAS) d'Evo Morales et ancien ministre de l'Economie, qui caracole en tête des sondages avec 26% des intentions de vote selon une récente enquête d'opinion de Mercados y Muestras. Derrière lui viennent Carlos Mesa et Luis Fernando Camacho, à égalité avec 17% des intentions de vote. Jeanine Añez étant elle créditée de 12%.

Rappelons qu'Evo Morales actuellement réfugié en Argentine ne peut pas se présenter au scrutin présidentiel de mai. Il a toutefois manifesté son intérêt à briguer un siège au Parlement bicaméral qui doit être renouvelé le 3 mai, avec un second tour le 14 juin.